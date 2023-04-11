مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المبادرات خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرات (8) آلاف مستفيد، تمثَّلَت بـ (15) برنامجًا لخمس مبادرات.وأوضحت الرئاسة، أن عدد المستفيدات من داخل مكتبة الحرم المكي الشريف بلغ (1059)، وعدد المستفيدات من خارج مكتبة الحرم المكي الشريف حوالي (7) مستفيدات، مضيفة بأنها فعّلت العديد من المبادرات خلال شهر رمضان المبارك لتقديم أفضل الخدمات لزوار مكتبة الحرم المكي الشريف؛ ومن أجل تعزيز الثقافة لدى زوار وقاصدي المكتبة سواءً حضوريًّا أم عن بعد .وأشارت بأنه تم تفعيل خمس مبادرات في شهر رمضان؛ هي: (مبادرة كنوز رمضانية) وتحتوي على برنامجين؛ برنامج نفحات رمضانية رقمية: وهي تعني بعرض أوعية معلومات رقمية عن شهر رمضان المبارك للباحثات، ورقمنة أوعية المعلومات التي تتناول الشهر الفضيل والأحكام المتعلقة به، إضافة باركود خاص بمحتوى كل وعاء، وتخصيص استاند يعرض عليه باركود للكتب خاص بمحتوى كل وعاء، وعرض أوعية معلومات عن شهر رمضان المبارك للباحثات داخل المكتبة، وبرنامج كنوز:حيث تم تخصيص ركن بمحتوى جميع الكتب المتعلقة بالشهر الفضيل، ووضع استاند ورقي يتم فيه عرض معلومات وأحكام عن الشهر الفضيل، والتحديث بشكل يومي، و(مبادرة في ظلال الحرم) وتحتوي على سبعة برامج، كبرنامج خُلق: وهي عبارة عن منشورات وبرامج بحثية تقدم عن بعد، وبرنامج هل هلاله: وهي عبارة عن لقاءات إثرائية لزائرات مكتبة الحرم المكي الشريف عن شهر رمضان المبارك،تحتوي على فقرات متنوعة مقدمة في عرض مرئي تفاعلي للجمهور، وبرنامج ملتقى أهلاً رمضان، برنامج ليالي الاعتدال، وبرنامج المسابقة الرمضانية، وبرنامج توعية الصيام والصحة في رمضان: وهي عبارة عن لقاءات إثرائية تقدم عبر القاعة الافتراضية عن بعد؛للتهيئة النفسية لاستقبال الشهر الفضيل، ولقاءات إثرائية عن الاعتدال والوسطية خلال شهر رمضان المبارك، ومسابقة تحتوي على أسئلة مدرجة كاستبيان إلكتروني لدرس لأحد المشايخ بالمسجد الحرام، وبرنامج توعوي عن الصحة في شهر رمضان بالشراكة مع وزارة الصحة ويقدم في مكتبة المسجد الحرام، وبرنامج ليالي الطفل الرمضانية: وهي عبارة عن لقاءات إثرائية مقدمة للطفل، ومجلس ذكر، وأنشطة القراءة الحرة، ومسرح العرائس، ومناقشة القصة، إضافة إلى مبادرة (مبادرة متطوع) وتحتوي على برنامجين،هما برنامج مبادر، وبرنامج تطوعك حياة، و(مبادرة سفراء الحرمين) وتحتوي على ثلاث برامج، سفراء ، وحياكم، وفوانيس، وأيضًا (مبادرة بناء وتنمية) وتحتوي على ثلاثة برامج، نعتز بخدمتكم، ولقاءات رمضانية، وبرنامج ومضات تاريخية لمكتبة الحرم المكي الشريف.// انتهى //01:14ت م0015