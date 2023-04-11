الدمام 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسشدد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على الإدارات والبلديات كافة، بضرورة التركيز على ضبط آليات النظافة وتهيئة المرافق العامة في الحدائق، والمنتزهات والواجهات البحرية، بما يليق بالمنطقة وتجهيزها لفترة عيد الفطر .وتابع الأمين خلال الاجتماع الدوري مع وكلاء ومديري الإدارات بالأمانة ورؤساء البلديات خطة تحسين المشهد الحضري، ومؤشرات القياس لأداء البلديات، والتي تهدف بدورها ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة.واستعرضت وكالة التعمير والمشاريع مهام غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، والذي تضمن الخطة الوطنية والمسار التنفيذي للمعالجات الفورية لكامل النطاق، حيث بلغت كميات المعالجات الفورية من 15 سبتمبر 2022 وحتى 9 أبريل 2023 (33.965) مترا طوليا لتسوير المباني، وإزالة (556.243) مترا مكعبا من مخلفات البناء، و(7018) حاجزا من الحواجز الخرسانية، وتغليف (54) مبنى على الشوارع التجارية، بالإضافة إلى معالجة (12.684) من أعمدة الإنارة، ومعالجة وضع (3.433) سيارة تالفة.وجرى استعرض خارطة الرقابة التي تعتمد على تقارير الديوان وعدد البلاغات، والرخص الإنشائية، ومناقشة مبادرات الخطة الوطنية المحورية، واستعراض انجازات وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية .// انتهى //01:25ت م0017