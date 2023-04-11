الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنظَّمَت أمانة منطقة الرياض ورشة لإشراك السكان في مشروع الناقلات ومعالجة مخلفات الهدم والبناء في المدينة، وذلك في إطار خطط الأمانة الهادفة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية وأخذ مقترحات ومرئيات السكان فيما يتعلق بتطوير العاصمة.وأوضحت الأمانة أن الورشة تهدف إلى شرح خطة الأمانة في معالجة مخلفات الهدم والبناء، والتعريف بمشروع ناقلات لرفع المخلفات، وإشراك السكان من خلال أخذ مقترحاتهم ومرئياتهم.يذكر أن منصة ناقلات هي مشروع رقمي يهدف إلى تنظيم أعمال معدات النقل داخل المدينة، وتتبع حركة الناقلات، وتعزيز الرقابة على مخالفة رمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، ومعالجة التشوُّه البصري الناجم عنها.// انتهى //01:27ت م0019