عام / تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بمدارس القصيم
الأربعاء 1444/9/21 هـ الموافق 2023/04/12 م واس
بريدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس
أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم ، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، في مدارس تعليم المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً - عن بعد -، عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم .
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