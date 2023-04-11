بريدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم ، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، في مدارس تعليم المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً - عن بعد -، عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم .// انتهى //01:29ت م0021