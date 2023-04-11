نجران 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنظَّمَ فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران أمس، ملتقى حواري بعنوان "سبل تعزيز الوحدة الوطنية ، وذلك بقاعة فندق جلوريا ان نجران.وركز اللقاء على مفهوم اللحمة الوطنية التي يعيشها أبناء الوطن وأن جميع شرائح المجتمع تنبذ العنصرية القبلية أو الفكرية أو الاجتماعية، والتأكيد على الأمانة في جميع المعاملات الانسانية والعملية والحذر من الشائعات، وأن حب الأوطان فطري متجذر في نفوس الناس .وتناول ولاء المواطن في مجتمعه ووطنه وما يقدمه أبناء هذا الشعب المعطاء للوطن، كما تناول أمثلة من الواقع على تلاحم المواطن مع قيادته الرشيدة حفظها الله وما تقدمه الحكومة من خدمات جعلت المجتمع يعيش في حب ووئام، والتشديد على أن الولاء الوطني يأتي من منطلق الثوابت الوطنية الموشحة بالبذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن .واختتمت جلسات الحوار بإتاحة الفرصة لمداخلات الحضور للتفاعل في الحوار وإبداء الرأي، حيث أكد الجميع من خلال مداخلاتهم الوقوف صفاً واحداً مع الدولة وحكامهم في وجه كل حاسد وحاقد، ورفض التشرذم والعنصرية.// انتهى //01:36ت م0025