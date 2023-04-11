تبوك 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأصدرَ المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك, يصحبها نشاط للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية , تشمل محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما.وبيّن المركز أن الحالة - بمشيئة الله تعالى - تبدأ من الساعة الثامنة من صباح الأربعاء, وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //01:44ت م0026