المدينة المنورة ٢١ رمضان 1444 هـ الموافق ١٢ أبريل 2023 م واسزار فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضير, ومساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد هزاع مصلح المطيري، وعددٌ من المسؤولين.// انتهى //02:53ت م0032