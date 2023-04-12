جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، يرافقه أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي.واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن الخطط التطويرية والمشاريع الجاري تنفيذها في الطائف في مختلف المجالات.// انتهى //02:58ت م0034