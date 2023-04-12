نجران 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على المجمعات التجارية بمدينة نجران، وذلك لمتابعة قرارات التوطين بها.وقامت اللجنة بزيارة 90 محلاً داخل المجمعات التجارية، حصرت خلالها 42 موظفاً سعودياً، و 219موظفة سعودية، كما حصرت الوافدين العاملين في النشاط، والفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين.// انتهى //03:59ت م0038