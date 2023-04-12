مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسعملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تذليل إمكاناتها كافة في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس الثلاثاء 19,608,573 مصلِياً ومعتمراً.وسخّرت الرئاسة جُل خدماتها طيلة عشرين ليلة من حيث توزيع 1,045,,104 عبوة زمزم، واستهلاك 30,257,874 لتراً من ماء زمزم، واستخدام و655,990 لتراً في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 105,810 لترات من معقمات الأيدي، و 103,625 لتراً من التعقيم بالروبوتات، و 100,535 لتراً من التعقيم بالبايوكير، و 653,360 لتراً في تعقيم الأسطح.واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 901,951 مستفيداً، فيما جرى استهلاك 2,600,000 لتر من المطهرات.// انتهى //04:10ت م0040