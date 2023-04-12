الخرج 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء أمس، الحفل السنوي لفرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" بالمحافظة.ودشن سموه خلال الحفل مشاريع الجميعة الجديدة في المحافظة "هدية اليتيم، وتأهيل وحدات سكنية للأيتام".وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير فهد بن محمد بن سعد الداعمين لبرامج الفرع، والجهات المانحة.// انتهى //04:28ت م0041