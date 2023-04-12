الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسبرعاية وحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس ادارة صندوق دعم الجمعيات، معالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، دشنت جمعية التطوع الصحية أثر " أكاديمية أثر للتدريب" كأول أكاديمية متخصصة في تدريب المتطوعين والعاملين في القطاع غير الربحي.وذلك في حفل السحور السنوي للجمعية الذي أقيم مساء الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 ابريل 2023م وبحضور عدد من المسؤولين والضيوف والشركاء الاستراتيجيين للجمعية.وقالت سعادة الأستاذة مشاعل آل مبارك مدير عام التطوع بوزارة الموارد البشرية بهذه المناسبة: "نحتفل هذا اليوم ـ ولله الحمد ـ بإطلاق مشروع أكاديمية أثر للتدريب"، هذا المشروع الرائد، والفريد من نوعه على كافة المستويات والأصعدة، والذي يهدف لتأهيل المتطوعين، وتطوير مجالات التطوع وإعداد برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى تنمية قدرات المتطوعين والعاملين في القطاع غير الربحي" من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التطوع الصحية "أثر" الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن " أن إطلاق هذا المشروع الحلم، هو الخطوة الأهم نحو صناعة كوادر تطوعية محترفة في القطاع غير الربحي، من خلال استفادتهم من برامج هذه الأكاديمية المحترفة والمجهزة بأحدث السبل التعليمية والتدريبية والتقنية، والتي تساهم في تطويرهم بالشكل الأمثل والأنسب".وأضاف سعادته أنه بهذه المناسبة تم توقيع عدداً من الشراكات لافتاً أن هذه الأكاديمية تأتي ضمن مسيرة العطاء في تقديم المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير منظومة العمل غير الربحي لتقديم الخدمات التطوعية والصحية لكافة أفراد المجتمع تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 مؤكداً أن الأكاديمية تنطق من رؤية شاملة لتكون الخيار الأفضل للمتدربين وأنها تعمل في مسارين رئيسيين للتدريب هما مسار التطوع والذي يتضمن الزمالات والبرامج المتخصصة، والدورات القصيرة التأهيلية والمهنية، ومسار العاملين في القطاع غير الربحي والذي يشمل بناء القدرات الفنية، وتعزيز وتنمية القدرات العامة، بالشراكة مع مستشارين بمؤهلات عالية وخبرات كبيرة .وأشار آل عبدالرحمن إلى حرص الجمعية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جميع الجهات ذات العلاقة وهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ومركز التطوع الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمجلس التخصصي للجمعيات الصحية بالمملكة ومؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية وجمعية حياتنا للتوعية الصحية ومنصة إلهام والأولى آب وشركة ركايا للتطوير العقاري وغيرهم من الجهات.ونوه الأمين العام للجمعية د.سلطان الزهراني إلى أنها نفذت خلال الفترة الماضية العديد من البرامج والمشاريع النوعية استفاد منها أكثر من 67 ألف متدرب -عن بعد- وأكثر من 1200 متدرب حضورياً تطوع منهم أكثر من 6000 متطوع خدموا أكثر من 900 ألف مستفيد من خلال أكثر من 220 ألف ساعة تطوعية بقيمة اقتصادية تجاوزت 10 ملايين ريال ، كما أكد أن الأكاديمية ستعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ العديد من المشاريع التدريبية النوعية مع عدد من الجهات .يذكر أن جمعية التطوع الصحية تأسست في عام 1440/2019م تعمل على تمكين وتطوير قدرات المتطوع الصحي وتعظيم أثره على المجتمع، والمساهمة في خلق بيئة تطوع متميزة من خلال مبادرات وحملات مجتمعية مبتكرة.// انتهى //06:40ت م0044