الرباط 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأعمال الدورة الربيعية للبرلمان المغربي التي تنطلق الجمعة المقبل، لافتة الى أن هذه الدورة تنعقد في سياق يطبعه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وظرفية عالمية متسمة بالأزمات.وأخبرت الصحف عن استشهاد فلسطينيين اثنين أمس بنيران الجيش الاسرائيلي فى شمال الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار أجواء التوتر في القدس الشريف.وتناقلت صحف الرباط دعوة مجلس التعاون الخليجي الى اجتماع بجدة الجمعة المقبل، لبحث إمكانية عودة سوريا الى الجامعة العربية.وتناقلت صحف الأربعاء دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا عبد الله باتيلي لدول الجوار، الى سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا.وتطرقت الصحف الى خبر الجولة الأفريقية التي سيقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وذلك قبل أسابيع من استضافة اليابان لقمة دول مجموعة السبع.ونشرت الصحف تحذيرات صندوق النقد الدولي من تصاعد الضغوط التي يواجهها النظام المالي العالمي في الظرف الراهن بسبب ارتفاع التضخم وتزايد أسعار الفائدة.// انتهى //07:03ت م0045