الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهامولي العهد يوجه شكره لمنسوبي "نزاهة" على جهودهم في مكافحة الفسادالمملكة تتصدر مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لشهر يناير 2023إقامة صلاة القيام في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبويجموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون صلاة العشاء والتراويح والتهجد ليلة الواحد والعشرينوزير الطاقة يناقش تطورات العمل في مشروع الربط الكهربائي مع وزير الكهرباء العراقيفهد بن سعد يشكرُ القيادةَ لتعيينه محافظًا للدرعيةالنفط يرتفع نحو 2?.. و"برنت" يقترب من الـ 87 دولاراًأكثر من 2 مليون مسافر عبروا مطار الملك عبد العزيز الدولي منذ مطلع شهر رمضانالدفاع المدني ينبه من أمطار غزيرة على الرياضتعليق الدراسة الحضورية بجامعة القصيمتعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في حائلسلطان بروناي دار السلام يزور المسجد النبويرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يزور المسجد النبويوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( نموذج الإنسانية) : في هذا البلد المبارك، تتناغم القيادة الرشيدة مع الشعب الكريم في تقديم أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل لمساعدة المحتاجين، وتترى مشاهد التكافل والإحسان لكل من يستحق العون في داخل هذه البلاد الطيبة أو خارجها.وأضافت : فبعد الحملة المباركة لإغاثة متضرري الزلزال في سورية وتركيا والتي وصل حجم تبرعات الحملة الوطنية فيها لما يتجاوز نصف مليار ريال، فضلاً عن الدعم السخي الذي قدمته القيادة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد –حفظهما الله-، انطلقت أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري بتبرعين سخيين من الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان.ورأت أن حملات العطاء السخي التي تمتد من الداخل إلى الخارج، ليست إلا جزءاً يسيراً من منظومة العمل الإنساني السعودي المستمرة على مدى أيام العام، عبر منصات الخير المتعددة، بدءاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تجاوزت قيمة مساعداته 6 مليارات دولار عبر أكثر من 2300 مشروع في أكثر من 90 دولة حول العالم، مروراً بمنصات العمل الخيري المتعددة داخل المملكة، التي توحدت تحت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، التي قدمت عنواناً موحداً وموثوقاً لإيصال المساعدات والتبرعات لمستحقيها.وزادت : قامت بلادنا الطيبة منذ التأسيس على الاهتمام بأعمال الخير داخلياً وخارجياً، وقدمت على الدوام نموذجاً إنسانياً عظيماً في العطاء ومساعدة المحتاجين، والهبة لإغاثة الملهوفين أينما كانوا، وحرصت القيادة الرشيدة على تقديم القدوة الحسنة في هذا المجال عبر عطاءات سخية لا تنقطع تجسد اهتمامهما الكبير بدعم العمل الخيري، وتقديم أسمى معاني العطاء والإنسانية.وختمت : تقدم المملكة نموذجاً عالمياً في العمل الخيري والإغاثي، يتجاوز حدود الدولة، ليصل إلى أبعد مدى في العالم عابراً للهويات والقوميات والأديان، ومؤصلاً لمعانٍ سامية في تكافل البشرية ووحدة الإنسانية جمعاء، وهذا انعكاساً لنهج دولة قامت على الخير، وعملت من أجله منذ ولادتها.وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( المسؤولية الاجتماعية) : تتواصل عطاءات الخير في المملكة بأنصع صور التكافل وروح التعاضد والتراحم المجتمعي، بانطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري للعام الثالث على التوالي، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بتبرعين سخيين، تجسيدًا للرعاية الكريمة والاهتمام الدائم بدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل بين أبناء المجتمع، وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية؛ وفق منظومة مؤسسية راسخة وأهداف سامية تقوم عليها منصة (إحسان) بدعم كبير واهتمام بالغ من سمو ولي العهد، وقد باتت هذه المنصة الوطنية إحدى أهم قنوات العمل الخيري، وحرصها على تطوير الخدمات والحلول الرقمية الداعمة للمجالات الخيرية، بما يضمن وصول التبرعات للمُستحقين بكل يُسر ومصداقية عالية.وختمت : ليس الأمس ببعيد؛ حيث انطلقت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، التي دشنتها القيادة بدعم سخي مع إطلالة شهر رمضان المبارك، وهاهي الحملة قد تجاوزت سقف مستهدفاتها لتأمين آلاف المساكن للأسر الأشد احتياجاً؛ حيث بلغ الاكتتاب أكثر من مليار ريال خلال أقل من أسبوعين، مما يعكس القيم الأصيلة لهذا الوطن المجبول على المسارعة في الخيرات بين أبنائه، وعطاءاته الإنسانة والإغاثية في أنحاء العالم.// انتهى //08:54ت م0046