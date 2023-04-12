أبهـا 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.// انتهى //09:21ت م0048