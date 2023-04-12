تونس 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واستطرقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إلى استئناف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، استعداداتها لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة، التي من أبرزها الانتخابات المحلية.وأوردت تأكيد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أن الانقسام في السلطة التنفيذية في ليبيا ووجود حكومتين سيعيق الانتخابات المقررة لعام 2023، وأن مسألة ترشحه مستقبلاً لرئاسة ليبيا مرهونة بالظروف والمستجدات في البلاد.وأشارت صحف الأربعاء إلى إعلان رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن التعافي في الاقتصاد الدولي الذي يطمح إليه الصندوق لا يزال بعيد المنال.// انتهى //10:12ت م0050