القدس المحتلة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة، ومواصلة مئات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع الإجراءات المشددة التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين، للصلاة في المسجد الأقصى.وتناولت دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني في طوكيو، للمجتمع الدولي إلى الوقوف ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوّض الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وتحرّض على العنف بالأراضي الفلسطينية، والعمل على خلق أفق سياسي، من شأنه أن يحافظ على فرص السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.وتطرقت صحف الأربعاء إلى استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، واقتلاعهم لعشرات الأشجار في نابلس، ومواصلة الأسير خضر عدنان الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال لليوم الـ 66 على التوالي .وأخبرت في متفرقات عن خفض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنموّ العالمي للعام 2023 بشكل طفيف، مطمئناً في الوقت نفسه بأن الاقتصادات الرئيسية ستتجنّب الركود، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 2,8 بالمئة.// انتهى //10:34ت م0051