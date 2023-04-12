مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أولى طلائع المعتكفين بالمسجد الحرام، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر موقع الرئاسة الإلكتروني, وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله بن حمد الصولي، أن رئاسة شؤون الحرمين خصصت خزائن لأغراض المعتكفين بالمسجد الحرام خلال فترة الاعتكاف، كما خصصت لدخول المعتكفين أبواباً رئيسية لدخولهم، حيث حددت الدخول من توسعة الملك فهد -رحمه الله- عبر أبواب رقم (75،76،77،81،82،83) والدخول من توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- عبر أبواب رقم (106، 116،119) .وشدد على ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحدّدة للاعتكاف داخل المسجد الحرام, حيث تم تكليف فريق ميداني لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية والخدمات المساندة والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات الأخرى؛ لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم وتقديم الرعاية الكاملة لجميع قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //10:38ت م0052