القاهرة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ إستراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وجميع مرافقها وبنيتها التحتية، لدورها في حركة الملاحة والتجارة العالمية.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على متابعة الجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتزيد الصادرات المصرية والدخل القومي للبلاد.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري بأثينا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، التي تناولت سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة دير الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية، وكذلك اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى.وتناقلت تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الصومال يحتاج إلى دعم دولي كثيف لتعزيز قدراته الأمنية من أجل التصدي للإرهاب، وكذلك مواجهة الجفاف غير المسبوق في البلاد.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى إعلان السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في ولاية غرب دارفور لمدة شهر، بعدما شهدت الولاية اندلاع أحداث عنف قبلي.// انتهى //10:38ت م0053