القدس المحتلة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول المصلين إلى الأقصى.وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات فجر اليوم بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، كما اقتحمت بلدة العيزرية، وذلك في إطار اعتداءاتها المتواصلة على الفلسطينيين.// انتهى //10:48ت م0054