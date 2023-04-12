سنغافورة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسارتفعت أسعار النفط اليوم بشكل طفيف وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، والتي من المحتمل أن تؤثر على مسار سياسة البنك المركزي المتعلقة برفع أسعار الفائدة في المستقبل.وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن خام برنت ارتفع بنسبة 2ر0 في المئة، ما يعادل 19 سنتًا، ليصل سعره إلى 80ر85 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 13 سنتًا، ما نسبته 2ر0 في المئة، مسجلاً 66ر81 دولارًا للبرميل.// انتهى //10:58ت م0055