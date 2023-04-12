مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال اليوم، برنامج" على مائدة الإفطار " الذي يُعنى بإثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام من خلال استضافة عدد من القيادات الميدانية قبيل وقت الإفطار ولقاء القاصدين في جلسة حوارية مثرية.وأوضح مدير عام أكاديمية الوسطية والاعتدال فراس بن طه علي باعقيل، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة مهوى الأفئدة وملتقى الفكر والمعرفة، وهو مستمر طيلة شهر رمضان المبارك، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى التذكير بفضل المسجد الحرام، وإلى إثراء اللقاء بالعديد من المعلومات عن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام وكيفية الحصول عليها، كما يهدف إلى الاستماع إلى آراء واقتراحات القاصدين.// انتهى //11:11ت م0056