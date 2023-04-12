لندن 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باستقبال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصل إلى بلفاست للمشاركة في احتفالات مرور 25 عاماً على اتفاق سلام إيرلندا الشمالية.واستعرضت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة مخاوف من زيادة التوتر بعد استشهاد فلسطينين في الضفة الغربية المحتلة، وتقييد قوات الاحتلال الحركة في محيط المسجد الأقصى.ونقلت صحف لندن أنباء عن اندلاع أعمال عنف في إقليم أمهرة الإثيوبي بعد قرار الحكومة بشأن دمج القوات التي أنشأتها بعض الولايات داخل الجيش أو الشرطة، وتعهد رئيس الوزراء آبي أحمد بالقضاء على جميع مظاهر التسلح غير النظامي في البلاد.وسلطت الضوء على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار من قوات نظامية ومليشيات موالية، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد من أجل حماية المدنيين والمستضعفين.// انتهى //11:19ت م0058