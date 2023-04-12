الخرطوم 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بتلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد بلينكن خلاله دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في السودان.وأشارت إلى استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، وفد دولة جنوب السودان برئاسة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، حيث اطلع البرهان على نتائج الاجتماعات المشتركة بين حكومتي السودان وجنوب السودان بشأن منطقة "أبيي".وركزت صحف الأربعاء على لقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيتا فيبر، وأشاد دقلو بالجهود المبذولة، من الاتحاد الأوروبي، لدعم استقرار السودان والمنطقة.ونشرت دعوة بعثة الأمم المُتحدة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” ، السلطات السودانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شخص ظهر في مقطع “فيديو” مهددًا باغتيال رئيس البعثة فولكر بيرتس.وأخبرت عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 حقيبة إيوائية للفئات الأكثر احتياجًا في قرية زغاوة بمدينة الجنينة في ولاية غرب دافور السودانية، استفاد منها 634 فردًا.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، واقتلاعهم لعشرات الأشجار في نابلس.// انتهى //11:27ت م0059