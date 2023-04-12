مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية مسابقة "أمةً وسطاً"، التي تهدف إلى إثراء الجانب المعرفي لقاصدي المسجد الحرام بطرق تحفيزية مبتكرة من خلال طرح الأسئلة المعرفية بطرق تفاعلية عبر الشاشة الذكية، وتقديم الهدايا لهم .وتأتي المسابقة ضمن مبادرات الوكالة، التي تسعى إلى إثراء القاصدين بمعلومات وإضاءات في جوانب الفكر الوسطي المعتدل .// انتهى //11:47ت م0061