بغداد 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بلقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأعضاء حكومته؛ لبحث الأوضاع العامة وأهم المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والخدمية بشكل تفصيلي.وتابعت الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة وبحث التعاون بين البلدين الشقيقين .وعرجت صحف بغداد على مباحثات نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والطاقة.وتابعت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس واستمرار المستوطنين اليهود باقتحام المسجد الأقصى .وأشارت صحف العراق إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول من قبل السلطات السودانية في ولاية غرب دارفور إثر أحداث العنف القبلي التي اندلعت هناك.// انتهى //11:49ت م0062