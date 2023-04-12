مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسشارك أكثر من 400 طالب وطالبة من معهد وكلية الحرم المكي الشريف التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مبادرة "تطوع" ومبادرة "باذل" لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتأتي هذه المبادرة التطوعية بصفتها جزءاً من المبادرات التي تنفذها الرئاسة؛ للإسهام في خدمة القاصدين وإثراء تجربة ضيف الرحمن، وتعزيز روح التطوع والبذل بين الطلاب والطالبات.وقدم الطلاب خلال مبادراتهم التطوعية خدمات متنوعة للزوار، منها توزيع المطويات، وتوجيه الزوار ومساعدتهم في الوصول إلى المناطق المختلفة بالمسجد الحرام وساحاته، والمساندة في توزيع وجبات تفطير الصائمين، وخدمات المعتكفين، وفي مسار تنظيم المصليات، ومسار الترجمة والإرشاد المكاني.وأشار الوكيل المساعد للشؤون العلمية والأكاديمية ومدير عام معهد الحرم صالح بن دخيل ربه السلمي إلى أهمية الدور الذي يقوم به الطلاب من خلال المبادرات التطوعية لخدمة قاصدي المسجد الحرام وتعزيز القيم الإنسانية، مبيناً أن مشاركة طلاب وطالبات معهد وكلية الحرم في هذه المبادرة التطوعية تعدّ جزءاً من قيامهم بدورهم وواجبهم تجاه بيت الله العتيق.// انتهى //11:57ت م0064