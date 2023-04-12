لندن 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، حيث ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 2005.18 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2020.10 دولاراً.وأشارت وكالة رويترز، إلى استقرار الفضة دون تغير عند 25.06 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 997.49 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1456.08 دولاراً.// انتهى //12:13ت م0066