الجزائر 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمباحثات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف هاتفياً أمس مع نظيره البرتغالي جواو كرافينيو، مبرزة بأن اتفاق الجانبين على تكثيف التبادل والتشاور السياسي بين البلدين، والتحضير للقاءات والزيارات الثنائية في المستقبل القريب.وتناقلت إعلان شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك" عن تحقيق ستة اكتشافات نفطية وغازية في حقل حاسي مسعود جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن من شأن هذه الاكتشافات التي تمت اعتماداً على جهود الشركة الخاصة وفي ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر، أن تعزز مكانة الجزائر في سوق الطاقة إقليمياً ودولياً.وأشارت صحف الأربعاء إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول جودة التعليم في العالم، لافتة النظر إلى احتلال الجزائر المرتبة الـ4 عربياً والـ23 عالمياً من حيث جودة النظام التعليمي، والمركز الـ9 عربياً والـ89 عالمياً من حيث جودة مؤسسات البحث العلمي.وفي الشأن الدولي، واصلت رصد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار التوتر الناجم عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس، معرجة على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الصومال،داعياً إلى تحرك إنساني دولي عاجل لتوفير مساعدات غذائية للشعب الصومالي الذي أصبح مهدداً بمجاعة قاتلة زادتها سوءاً موجة المواجهات المستمرة بين الجماعات المسلحة هناك.// انتهى //12:55ت م0072