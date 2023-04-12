بكين 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسطوّر باحثون صينيون نظامًا متقدمًا للتنبؤات الجوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يرفع قدرة التنبؤات الجوية العالمية المتوسطة المدى إلى ما يزيد على 10 أيام.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النظام المسمى بـ"فنغوو"، بني على أساس التعلم العميق متعدد النماذج والمهام، وهو قادر على توليد نتائج تنبؤات أرصاد جوية عالمية عالية الدقة على مدى 10 أيام قادمة في 30 ثانية، مضيفة إلى أنه بالمقارنة مع النماذج الفيزيائية التقليدية، يقلل نظام "فنغوو" الخطأ بنسبة 19.4%، ويوسع نطاق التنبؤات إلى 10.75 يوم، بناء على بيانات إعادة التحليل، وفقاً لمختبر شانجهاي للذكاء الاصطناعي، أحد مطوري النظام المذكور.وتعد تنبؤات الطقس العالمية المتوسطة المدى مهمة في تنبؤات الأرصاد الجوية والمناخية، حيث تسهم في التنبؤ بحالة نظام الغلاف الجوي في الأيام الـ14 القادمة.// انتهى //13:05ت م0075