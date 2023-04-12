سياحة وترفية / أمانة حائل تنفذ مشروع إنارة جبل " قدران " على طريق حائل العلا
الأربعاء 1444/9/21 هـ الموافق 2023/04/12 م واس
حائل 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس
تنفذ أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية محافظة موقق، مشروع إنارة على طريق حائل العلا في جبل " قدران " 65 كلم عن المدينة، والذي يرتفع عن سطح البحر نحو 6000 قدم، ويعدّ معبراً للقوافل التجارية، وطريقاً تحيط به الجبال والمواقع السياحية الجاذبة.
وأوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، أن المشروع يأتي ضمن المشاريع التي دشنها سمو أمير منطقة حائل، خلال الشهر الماضي بالشراكة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة بطول 6 ، 3 كلم، مشيداً بالمبادرات المجتمعية من أبناء الوطن.
وأكد حرص الأمانة على تطوير وتجميل المواقع السياحية، وإضافة لمسات جمالية تزيدها تميزاً وجذباً .
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13:37ت م
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