حائل 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واستنفذ أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية محافظة موقق، مشروع إنارة على ‏طريق حائل ‏العلا ‏في جبل " قدران "‏ ‏‏65 كلم عن المدينة، ‏‏والذي يرتفع عن سطح البحر نحو ‏‏6000 قدم، ويعدّ معبراً للقوافل التجارية، وطريقاً تحيط به الجبال والمواقع السياحية ‏الجاذبة.‏وأوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، أن المشروع يأتي ضمن المشاريع ‏التي دشنها سمو أمير منطقة حائل، خلال الشهر الماضي بالشراكة مع إحدى المؤسسات ‏الوطنية المتخصصة بطول 6 ، 3 كلم، ‏مشيداً بالمبادرات المجتمعية من ‏أبناء ‏الوطن.وأكد حرص الأمانة على تطوير وتجميل ‏المواقع ‏السياحية، وإضافة لمسات جمالية تزيدها تميزاً وجذباً .// انتهى //13:37ت م0077