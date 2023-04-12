أبوظبي 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله المري، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في مالطا إيان بورغ الذي يزور الإمارات حاليًا.وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك خاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والسياحة والطيران، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.// انتهى //13:38ت م0078