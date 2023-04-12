جيزان 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 ابريل 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السابعة مساءً.// انتهى //13:43ت م0079