أبوعريش 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساختتمت مباريات دور الـ 16 من بطولة غرفة جازان الرمضانية في نسختها الخامسة ، والتي تقام منافساتها بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي في محافظة أبوعريش.وجاءت النتائج بفوز فريق أمجاد الخشابية مساء أمس، على راقي ضمد بنتيجة (3-2) ، فيما تغلب صاروخ أبوعريش على السفير بهدف دون رد ، وتفوق فريق العدايا على خالف العارضة بثلاثية نظيفة، وكسب فريق كواكب أبوعريش ترجي جخيرة بهدف دون مقابل، وتغلَّب برازيل الحديقة على فريق صاروخ جازان بنتيجة (3-1).// انتهى //13:54ت م0080