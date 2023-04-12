رياضي / نتائج دور الـ16 من بطولة غرفة جازان الرمضانية
الأربعاء 1444/9/21 هـ الموافق 2023/04/12 م واس
أبوعريش 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس
اختتمت مباريات دور الـ 16 من بطولة غرفة جازان الرمضانية في نسختها الخامسة ، والتي تقام منافساتها بمجمع الأمير محمد بن ناصر الرياضي في محافظة أبوعريش.
وجاءت النتائج بفوز فريق أمجاد الخشابية مساء أمس، على راقي ضمد بنتيجة (3-2) ، فيما تغلب صاروخ أبوعريش على السفير بهدف دون رد ، وتفوق فريق العدايا على خالف العارضة بثلاثية نظيفة، وكسب فريق كواكب أبوعريش ترجي جخيرة بهدف دون مقابل، وتغلَّب برازيل الحديقة على فريق صاروخ جازان بنتيجة (3-1).
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13:54ت م
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