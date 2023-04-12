الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض ،اليوم، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرّي مبارك القحطاني.وأشاد معاليه بالجهود الإعلامية المميزة التي يقوم بها الجهاز في تعزيز التعاون الإعلامي بين دول المجلس من خلال تحقيق تطلعات وأهداف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله -.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، إضافة إلى دور الجهاز الفاعل والذي يقوم بتقديم الدورات التدريبية والاستشارات والدراسات والتنسيق والتعاون بين هيئات الإذاعة والتلفزيون بدول مجلس التعاون وإقامة المهرجانات والمنتديات الإعلامية.حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالرحمن راشد بوحجي.// انتهى //13:56ت م0081