الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوصل حجم التبرعات للحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة إلى أكثر من 500 مليون ريال خلال يومين من تدشينها من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتبرعين سخيّين بلغا 70 مليون ريال.وبلغ عدد عمليات التبرع أكثر من 62 مليون عملية، ولاتزال التبرعات تتوالى من الأفراد وكبار المانحين في القطاعين الخاص وغير الربحي من مختلف مناطق المملكة، اقتداءً بالمبادرة الكريمة من القيادة الرشيدة، وتعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي في شهر رمضان المبارك لا سيما ونحن في العشر الأواخر منه.وتعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، والمتابعة والتمكين المُستمرين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" امتدادًا لاهتمام سموّه المعهود بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري وتسخير السبل كافة لتنظيمه وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته بما يرفع من مساهمته في تنمية المجتمع.ويمكن تقديم التبرعات عبر موقع وتطبيق منصة "إحسان", ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.// انتهى //15:03ت م0095