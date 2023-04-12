الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي،اليوم، بمدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان صالح الدخيل، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وأكد معاليه خلال اللقاء، أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به مجلس الصحة في تعزيز التعاون والتكامل الصحي بين دول المجلس، تنفيذاً لتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله -، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، وبحث اللقاء سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتوعية الصحية، وسبل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون.كما شهد اللقاء التباحث حول السبل المثلى لإنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة لانعقاد الاجتماع التشاوري للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والمزمع عقده في مايو 2023م، والتباحث حول الجهود المبذولة لتفعيل برنامج "شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا".حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد علي السنيدي.// انتهى //15:08ت م0097