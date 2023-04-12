مسقط 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4767.37 نقطة منخفضًا بـ 2ر1 نقطة وبنسبة 0.02 بالمئة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4768.55 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و869 ألفًا و700 ريال عُماني منخفضةً بنسبة 3ر15 بالمئة، مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و387 ألفًا و687 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.038 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.76 مليار ريال عُماني.// انتهى //15:08ت م0098