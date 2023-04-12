جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساختتمت أمس، فعاليات البطولة الرمضانية لذوي الإعاقة الثالثة بجدة، والتي جرت على ملاعب أكاديمية البطل السعودية، بإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة.واشتملت فعاليات البطولة على منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، وكرة القدم للشلل الدماغي والإعاقة الذهنية ، والبوتشيا للشلل الدماغي، والسباحة، بمشاركة عدد من اللاعبين الدوليين المحليين وعدد من المهتمين والمختصين بالرياضة والجماهير.وتخلل المباريات فعاليات متنوعة أضفت روح المنافسة والمرح على مبارياتها، إلى جانب حضور العديد من الجهات التطوعية والخيرية, إذ تهدف البطولة إلى تعزيز التفاعل المجتمعي بين أبناء الوطن، ومنح ذوي الإعاقة المزيد من الثقة والقدرة على التألق ومواصلة الطريق، والتي يتم تنظيمها سنوياً لإظهار مواهب وقدرات اللاعبين من ذوي الإعاقة في جميع الرياضات.// انتهى //15:09ت م0100