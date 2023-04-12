الدوحة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، على انخفاض بـ 46.94 نقطة، بما يعادل 0.46 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و225.58 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، تداول 173 مليوناً و804 آلاف و500 سهم، بقيمة 435 مليوناً و924 ألفاً و140.852 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17602 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:09ت م0101