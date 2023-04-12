الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" في اجتماعه التاسع والثلاثين؛ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني والذي يحتـوي على منهجية وآلية أعمال الرقابة على مهنة التقييم، مما يسهم في رفع جودة الأداء ويحد من المخالفات الماسة بالمهنة ومنسوبيها؛ وذلك في إطار تحقيــق أهــداف نظــام المقيّميــن المعتمديـن ولائحته التنفيذية وقواعـد سـلوك المهنة وآدابها، وتعزيز الثقة بأعمال المقيّمين المعتمدين، وحوكمــة أعمــال الرقابــة.كما اعتمد المجلس تحديث قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وهو امتداد لميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، ويشمل ضوابـط السـلوك والآداب التـي يجـب أن يتقيــد بهــا المقيّــم المعتمــد والعاملون لديــه لـدى مزاولتهــم للمهنــة، وذلــك بمــا يكفــل تطويــر مهنــة التقييــم والارتقاء بهــا، وضبــط مســؤولية المقيــم المعتمــد فــي ممارســته لمهنتــه وتعزيــز الحمايــة النظاميــة للمقيــم المعتمــد ولعملائه والأطراف ذوي العلاقة، والتي يكون موعد سريانها بعد (30) يوماً من نشرها في جريدة أم القرى.// انتهى //15:28ت م0108