أبيدجان 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسهاجم مجهولون يشتبه أنهم قراصنة ناقلة نفط تحمل علم سنغافورة قبالة كوت ديفوار في خليج غينيا.وأوضحت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أن الناقلة المختطفة على متنها 20 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أنها تعمل عن كثب مع مالك السفينة ومراكز بحرية دولية لمراقبة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة.وفي ذات السياق أفاد مصدر أمني من كوت ديفوار أن زورق دورية أرسل لإنقاذ الناقلة لكنه لم يتمكن من تحديد مكانها بسبب إطفاء المنارة الخاصة بها.// انتهى //16:30ت م0126