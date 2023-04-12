الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسحقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الموهوبين ٥٤٥ ميدالية في مسابقة "كانجارو موهبة 2023م" حيث حصل الطلاب والطالبات على ٩٨ ميدالية ذهبية و١٦٨ ميدالية فضية و٢٧٩ ميدالية برونزية.وهنأ مدير التعليم بالمنطقة الدكتور حسن خرمي الطلاب والطالبات الموهوبين وأولياء أمورهم ومعلميهم بهذا الإنجاز, مشيداً بالجهود المبذولة من الجميع التي أثمرت هذا التفوق والتميز وعلى المستويات كافة.وبلغ عدد المسجلين في المسابقة من طلاب وطالبات تعليم الرياض ١٠٧٩٨ طالباً وطالبةً.يذكر أن مسابقة "كانجارو موهبة للرياضيات" تستهدف الطلاب والطالبات في الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي في مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية، وتسهم في تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية، وربطها بحياتهم اليومية.// انتهى //16:39ت م0128