المدينة المنورة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واستشكّل الجهود التي يبذلها أفراد القطاعات الأمنية لتنظيم الحشود في المسجد النبوي، وعبر الطرق المؤدية إليه, وتنفيذ الخطط والبرامج التي تدعم انسيابية حركة المشاة, والمحافظة على الحالة الأمنية على مدار الساعة, إحدى أبرز أشكال العناية بضيوف الرحمن ورعايتهم.ورصدت عدسة "واس" مشاهد من الأعمال التي يبذلها أفراد قوة أمن المسجد النبوي، والقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة في مساندة جهود الجهات الخدمية الإرشادية والجمعيات التطوعية لخدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العشر الأواخر من رمضان ومواكبة كثافة أعداد المصلين والزائرين, حيث يباشر أفراد الأمن أعمال الرقابة والحراسة وتنظيم الدخول والخروج عبر 100 باب للمسجد النبوي تستقبل أفواج المصلين بمشاركة منسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي, وكذلك الإشراف على تنظيم الدخول والزيارة في الروضة والمواجهة الشريفة في المواعيد المحددة, والمحافظة على أجواء السكينة في أرجاء المسجد, والتوعية بمنع المظاهر والسلوكيات الخاطئة مثل الافتراش وكل ما يعيق حركة الحشود, والاستفادة من التقنيات الحديثة والشاشات الإلكترونية كافة لبثْ رسائل توعوية وإرشادية تعزّز أمن وسلامة المصلين في أرجاء المسجد النبوي وسطحه والساحات على مدار الساعة.// انتهى //16:39ت م0129