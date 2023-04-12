الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تعاون مع شركة "انفورما السعودية" المحدودة والمتخصصة بتطوير وتنظيم وترويج وإدارة الفعاليات المختلفة، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور معالي نائب الوزير المهندس عبدالله بن محمد البدير، ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل بن سعود الخميسي.ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة الدكتور نايف بن ضيف الله العتيبي، فيما مثَّل "انفورما السعودية / تحالف" في التوقيع نائب رئيس سيتي سكيب جلوبال كريس سبيلر.وتهدف الاتفاقية التي تمتد لثلاثة أعوام للتعاون بين الطرفين لتنفيذ معرض "سيتي سكيب جلوبال"، والذي يقدم فرصاً للمستثمرين والممولين والمطورين العقاريين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، إضافة لإتاحة الفرصة للمهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني والاستشاريين وممثلي وكالات الاستثمار والوكالات الاقتصادية والمدن، لمناقشة ومتابعة آخر التطورات في القطاع العقاري وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما سيركز سيتي سكيب جلوبال على إتاحة الفرص للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض مشاريعهم وخدماتهم للزوار من جميع أنحاء العالم.يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لشراكات تعقدها الوزارة مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير السوق العقاري في المملكة بما ينسجم مع حجم السوق والنمو المتسارع فيه.// انتهى //16:42ت م0130