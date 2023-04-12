الدمام 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسشاركت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بحزمة من البرامج المتنوعة "الصحية والتوعوية والتعليمية" ضمن فعاليات مبادرة "ألفة" بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أبصر.وتضمنت المشاركات إطلاق ثلاث مسابقات في مدرستين هما ثانوية مكة المكرمة بحي الزهور بالدمام ، وابتدائية عمر المختار بحي الثقبة بالخبر؛ لرفع سقف الوعي الصحي بين أوساط أبناء تلك الأحياء في جو من المتعة والمرح من خلال بث محتوى صحي يومي بطرق مبتكرة وبموضوعات متنوعة بالمدارس وعبر وسائل التواصل المتاحة للمدرسة، إلى جانب إقامة أنشطة صحية بمشاركة ممثل المركز الصحي الذي تتبعه المدرسة، وإطلاق فرص تطوعية تستهدف العاملين في تلك المدارس ومنسوبي الإدارة لدعم تكاتف المجتمع، فضلاً عن تنظيم مسابقة المشي لتحسين الوضع الصحي بين المشاركين، إضافة لبث محتوى صحي يومي بمعلومة صحية واضحة سهلة تتناسب مع الفئة العمرية.كما شاركت إدارة تعليم المنطقة بالتعاون مع عدد من شركائها بإجراء "فحص النظر" لأهالي الأحياء التابعة لها تلك المدارس مع تأمينها للنظارات، إضافة لتنظيم حملة تطعيم لطلاب أول ابتدائي، بمحاضرات توعوية ومسابقات، إلى جانب تنظيم برنامج خاص "بالقدرات والتحصيلي" بهدف مساعدة الأسر في تحقيق أبنائهم لفرص قبول أعلى في الجامعات عبر رفع متوسط أدائهم في اختبار التحصيلي والقدرات، وتقديم حزمة من الخدمات الاستشارية عبر تفعيل الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء الأمور لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي وتهيئة البيئة التربوية السليمة، إلى جانب توفير الاحتياجات المادية للطلبة غير المشمولين في تكافل من حيث الحقائب المدرسية، كسوة العيد، وتوفير وجبات غذائية، بالإضافة إلى إعداد برنامج مهارات حياتية لرفع الإمكانيات والقدرات للطلبة وأولياء أمورهم لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي ومنها برامج للطلبة تستهدف التوعية بأضرار المخدرات، التدخين، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن برامج أولياء الأمور ومنها أحب أسرتي، اتخاذ القرار .ويأتي من بين تقديم وتنفيذ دورات وورش عمل: برنامج التوعية المالية، برنامج الاحتياجات الأساسية في الحياة وتحقيق الذات، إضافة لتقديم خدمات لذوي الإعاقة ومن بينها: التوعية ببرنامج العوق الجسمي والصحي وحقوق الطلاب من ذوي الإعاقة، إضافة لتقديم خدمات التشخيص والكشف والتدخل المبكر، والتوعية بمراكز التربية الخاصة ومركز همة.// انتهى //16:45ت م0132