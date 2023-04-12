المدينة المنورة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسعلى بعد سبعة كيلو مترات تقع المحطة المركزية لتكييف المسجد النبوي، التي تبلغ مساحتها ٧٠ ألف متر مربع وتضم أكبر مكثف لتبريد الماء في العالم، حيث تعمل منظومة التكييف داخل المسجد النبوي بكفاءة عالية لضبط درجة التبريد بناءً على درجات الحرارة للمحافظة على درجة حرارة متوازنة، بالإضافة لتجديد الهواء داخل المسجد النبوي من خلال فتح وإغلاق القباب في أوقات معينة.ويوجد في المحطة ٦ مبردات سعة المبرد الواحد منها ٣٤٠٠ طن، وتصل درجة تبريد الماء لخمس درجات مئوية وتستخدم أحدث الطرق والتقنيات لتوزيع المياه الواردة من المحطة بشكل دقيق ومتناسق وآلي لتصل إلى ١٥١ وحدة لمعالجة الهواء وتوزيعه وتبريده، ويتم تبريد المسجد بالهواء المدفوع عن طريق الأنابيب المتصلة بأعمدة المسجد النبوي، ثم تستكمل دورة تبريد المياه بعودتها عن طريق أنابيب معزولة لتصل إلى المحطة المركزية لتكتمل عملية التبريد.كما تعمل مراوح الرذاذ في ساحات المسجد النبوي على تلطيف الأجواء وتخفيف الحرارة على المصلين، حيث يوجد في الساحات ٤٣٦ مروحة رذاذ، وتخضع شبكة مياه الرذاذ المركزية للتعقيم المستمر لضمان جودة المياه فيها وخلوها من البكتيريا والمحافظة على سلامة الزوار.وتعمل وكالة الرئاسة للتشغيل والصيانة من خلال إداراتها وكوادرها المتخصصة من المهندسين والفنيين من الكوادر الوطنية على صيانة منظومة التكييف ومتابعة كفاءة الأداء والتطوير الجميع الأنظمة والخدمات بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة لضمان سلامتها واستمرار عملها بكفاءة عالية.// انتهى //16:47ت م0134