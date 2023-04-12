الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية بجمهورية الهند، أمس، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بولاية جامو وكشمير الهندية، وذلك في مقر جمعية أهل الحديث، وبلغ عدد المستفيدين (1200) صائم وصائمة.وعبّر المستفيدون من البرنامج عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على جهودها في تقديم كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله أن يديم الازدهار والرخاء على المملكة.يذكر، أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ البرنامج منذ بداية شهر رمضان المبارك 1444هـ، في مختلف المدن والمحافظات الهندية، إضافة إلى الدول الأخرى الواقعة تحت نطاق عمل الملحقية كالنيبال والمالديف وسريلانكا، حيث يتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من (100.000) شخص، وذلك بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في هذه الدول.// انتهى //16:50ت م0135