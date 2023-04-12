الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة تقنية المعلومات والاتصالات وفريق تقنيات الألعاب والرياضات الإلكترونية "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الإلكترونية" وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية.واستضافت الديوانية الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عبداللطيف محمد العبداللطيف وعددًا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين والمختصين بقطاع رواد الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني ودعم جهود توطين وتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، تحقيقاً لتطلعات رؤية السعودية 2030.وأوضح الدكتور العبداللطيف أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية من خلال مجالات التشريع والالتزام والتمكين، وتفعيل الدور في تطوير هذه الصناعة في المملكة وتمكين المستثمرين الراغبين في الاستثمار مما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال هذه الصناعة.// انتهى //17:07ت م0138