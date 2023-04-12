جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأقامت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم ندوة افتراضية احتفاءً بشهر رمضان الكريم ضمن سلسلة المحاضرات والندوات الثقافية الدورية التي تقيمها الأمانة العامة للمنظمة، بهدف تعزيز المحتوى الثقافي وتطويره.وتناولت الندوة عدة محاور وقضايا تتعلق بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، حيث تطرقت إلى مفاهيم الصيام والتقوى، والصيام والقرآن، والصيام والقيام كما تطرقت إلى فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان، ومفاهيم ومعاني الجود والبذل والعطاء في شهر العطاء.وسلطت الندوة الضوء على الأنشطة المتعلقة بالأيتام والتوعية بقضاياهم تماشياً مع القرار الوزاري الصادر عن الدورة الأربعين التي انعقدت في كوناكري، جمهورية غينيا، في ديسمبر 2013 والذي دعا فيه العالم الإسلامي بالاحتفاء بـ " يوم اليتيم المسلم " الذي يوافق الخامس عشر من رمضان من كل عام.// انتهى //17:25ت م0142